Час іде на дні, – Кличко про потрапляння Києва до червоної зони

Мер столиці Віталій Кличко стверджує, що ситуація з поширенням коронавірусу неминуче призведе до потрапляння Києва у червону зону карантину.

Мер Києва в ефірі одного з телеканалів констатував, що ситуація з захворюваністю на COVID-19 у місті дуже складна. Вже незабаром столиця досягне позначок, які характерні для червоної зони.

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При цьому чи вводитимуть при цьому у Києві додаткові карантинні обмеження, міський голова не знає.

Кличко хоче дій від уряду

За словами мера, потрапляння Києва до червоної зони карантину є неминучим, а станеться це максимум через тиждень.

Динаміка поширення COVID стала загрозливою. Зараз столична влада розглядає різні варіанти посилення карантину. Але карантинні обмеження може вводити виключно центральний уряд. Взагалі ж час йде на дні. Київ опиниться у червоній зоні максимум через тиждень,

– підкреслив Кличко.

Водночас у Кабміні нещодавно закликали до дій з боку представників місцевої влади, а також казали про те, що оголошувати локдаун в Україні не збираються доки більшість областей не потрапить до червоної зони. Втім, аби запобігати перевантаженню лікарень, треба уживати заходів заздалегідь.

Зараз Київ перебуває у помаранчевій зоні карантину. Однак, згідно з рішенням уряду, за кількістю обмежень вона нічим не відрізняється від жовтої.

За словами керівника Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, карантинні заходи могли б бути ефективними, якби люди їх виконували. Оскільки більшість населення не носить маски правильно та не дотримується дистанції, а поліцейські взагалі майже ніяк не реагують на порушення, ситуація призвела до різкого росту кількості хворих та госпіталізованих.