Час іде на дні, – Кличко про потрапляння Києва до червоної зони

Мер столиці Віталій Кличко стверджує, що ситуація з поширенням коронавірусу неминуче призведе до потрапляння Києва у червону зону карантину.
Мер Києва в ефірі одного з телеканалів констатував, що ситуація з захворюваністю на COVID-19 у місті дуже складна. Вже незабаром столиця досягне позначок, які характерні для червоної зони.
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За словами мера, потрапляння Києва до червоної зони карантину є неминучим, а станеться це максимум через тиждень.
Динаміка поширення COVID стала загрозливою. Зараз столична влада розглядає різні варіанти посилення карантину. Але карантинні обмеження може вводити виключно центральний уряд. Взагалі ж час йде на дні. Київ опиниться у червоній зоні максимум через тиждень,
– підкреслив Кличко.
Водночас у Кабміні нещодавно закликали до дій з боку представників місцевої влади, а також казали про те, що оголошувати локдаун в Україні не збираються доки більшість областей не потрапить до червоної зони. Втім, аби запобігати перевантаженню лікарень, треба уживати заходів заздалегідь.
Зараз Київ перебуває у помаранчевій зоні карантину. Однак, згідно з рішенням уряду, за кількістю обмежень вона нічим не відрізняється від жовтої.