Через стрімке падіння пасажиропотоку в керівництві КП "Київський метрополітен" вирішили оптимізувати графік роботи підземки. Зміни діятимуть лише на час посилених карантинних обмежень.

Як зазначили у пресслужбі метро, нові графіки руху наразі ще невідомі. Фахівці підприємства ще працюють над створенням оптимальної пропозиції, яка дасть змогу зменшити витрати на перевезення та забезпечить при цьому дотримування пасажирами карантинних норм.

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Зміни у графіку роботи вирішили зробити через те, що з початку локдауну у Києві 5 квітня метрополітеном скористалися 152 тисячі пасажирів. Наступного дня зафіксували 210 тисяч поїздок.

621 мільйон недоотриманих доходів

У метро наголосили, що раніше середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона людей на добу. До карантину, у 2019 році, метрополітен перевозив 1,5 мільйона людей за день.

При зменшенні кількості пасажирів витрати на саму підземку ніяк не зменшувалися. Крім того, загалом за період локдауну у 2020 році комунальне підприємство недоотримало 621 мільйон гривень. Компенсували виплати заробітної плати, оплати за електроенергію та інші витрати для забезпечення роботи підприємства з бюджету Києва.

Про зміну графіку руху метрополітену раніше казав і мер Віталій Кличко.

Ми постійно моніторимо ситуацію. І в разі необхідності будемо коригувати графік руху і кількість транспорту в залежності від пасажиропотоку. Оскільки заповненість рухомого складу зараз в рази менша. В тому числі тимчасово змінитися може і розклад руху поїздів метрополітену,

– зазначив міський голова столиці під час брифінгу.

Користуватися метро Києва з 5 до 16 квітня на період локдауну можуть лише пасажири зі спецперепусткою. При цьому вони мають сплачувати вартість проїзду на загальних засадах, а також дотримуватись всіх карантинних вимог.