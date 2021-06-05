Обмеження руху вводять через проведення 5 червня open-air гранд-концерту "Зірки світової опери".
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Рух обмежать у районі Софійської площі
На час проведення концерту на Софійській площі обмежать рух транспорту від 19:30 до 21:30 на:
- Володимирському проїзді,
- Софійської площі,
- Михайлівській площі,
- Рильському провулку,
- Михайлівському провулку,
- на вулицях Володимирській, Рейтарській, Стрілецькій, Великій Житомирській, Малій Житомирській, Михайлівській.
У Києві 5 червня обмежать рух транспорту / Фото Патрульна поліція Києва
Водіїв просять обирати інші маршрути пересування містом, щоб уникнути незручностей.