Обмеження руху вводять через проведення 5 червня open-air гранд-концерту "Зірки світової опери".

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Рух обмежать у районі Софійської площі

На час проведення концерту на Софійській площі обмежать рух транспорту від 19:30 до 21:30 на:

  • Володимирському проїзді,
  • Софійської площі,
  • Михайлівській площі,
  • Рильському провулку,
  • Михайлівському провулку,
  • на вулицях Володимирській, Рейтарській, Стрілецькій, Великій Житомирській, Малій Житомирській, Михайлівській.

У Києві 5 червня обмежать рух транспорту
У Києві 5 червня обмежать рух транспорту / Фото Патрульна поліція Києва

Водіїв просять обирати інші маршрути пересування містом, щоб уникнути незручностей.

 