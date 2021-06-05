Через концерт у Києві обмежать рух транспорту: де та коли

5 червня 2021 , 09:29
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Джерело:

телеграм МВС України

У Києві під час проведення концерту на Софійській площі обмежать рух транспорту. Обмеження діятимуть протягом двох годин та стосуватимуться переважно району площі та прилеглих вулиць.

Обмеження руху вводять через проведення 5 червня open-air гранд-концерту "Зірки світової опери".

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Рух обмежать у районі Софійської площі

На час проведення концерту на Софійській площі обмежать рух транспорту від 19:30 до 21:30 на:

  • Володимирському проїзді,
  • Софійської площі,
  • Михайлівській площі,
  • Рильському провулку,
  • Михайлівському провулку,
  • на вулицях Володимирській, Рейтарській, Стрілецькій, Великій Житомирській, Малій Житомирській, Михайлівській.


У Києві 5 червня обмежать рух транспорту / Фото Патрульна поліція Києва

Водіїв просять обирати інші маршрути пересування містом, щоб уникнути незручностей.

 

Зверніть увагу! Через ремонтні роботи на вулиці Борщагівській у Києві призупинять курсування швидкісного трамваю. З 2 червня закриють рух від станції "Старовокзальна" до станції "Гната Юри". Усі роботи планують завершити до 15 серпня.
Автор: Діана Квасневська