Через локдаун: у Києві перенесли "Книжковий Арсенал"

Оскільки у Києві діють карантинні обмеження, а кількість хворих постійно зростає, організатори фестивалю "Книжковий Арсенал" вирішили змінити дати його проведення.

За словами директорки Мистецького арсеналу Олесі Островської-Лютої, організатори вирішили не скасовувати фестиваль, а спробувати його врятувати. Для цього, виходячи з ситуації з розповсюдженням COVID-19, змінили дату початку "Книжкового Арсеналу".

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У керівництві музейного комплексу зазначили, що планувати проведення заходу у травні у загрозливій ситуації фактично неможливо.

Коли у Києві пройде "Книжковий Арсенал"

Замість запланованого проведення у травні, "Книжковий Арсенал" відтепер планують відкрити 23 червня. Закінчитися фестиваль має через 4 дні, 27 червня.

При цьому, як і минулого року, "Книжковий Арсенал" проводитимуть у гібридному форматі. Наживо відбуватимуться:

книжковий ярмарок;

кураторські програми;

нагородження переможців конкурсів "Найкращий книжковий дизайн" та "Антитвір".

У дистанційному режимі проводитимуть:

програми професійного розвитку для видавців і літературних менеджерів;

захід "Література на експорт", спрямований на збільшення перекладів української літератури за кордоном.

Всі квитки на "Книжковий Арсенал" продаватимуть тільки в онлайні. При цьому увійти із квитком відвідувачі зможуть лише у певний час, що унеможливить утворення скупчення людей.

Дивіться відеозвернення Олесі Островської-Лютої з приводу перенесення "Книжкового Арсеналу":