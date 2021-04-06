Через введення посилених карантинних заходів та запровадження входу до метрополітену лише за наявністю спецперепусток у підземці столиці закрили частину входів на станції.

За словами керівника комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, зміни у роботі стосуються лише тих станцій, які мають два та більше вестибюлів. Потрапити до підземки на них можна лише через один вхід.

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Посадовець стверджує, що загалом метро працює у звичному для себе графіку.

На яких станціях метро працює один вхід

На вхід та вихід зачинені:

вестибюль №1 з боку "Житомирської" станції "Академмістечко" ;

вестибюль №2 з боку "Святошина" станції "Житомирська";

вестибюль №1 з боку "Нивок" станції "Святошин";

вестибюль №1 з боку "Берестейської" станції "Нивки";

вестибюль №3 по вулиці Городецького станції "Хрещатик";

вестибюль №2 з боку "Дарниці" станції "Лівобережна";

вестибюль №1 з боку "Чернігівської" станції "Дарниця";

вестибюль №1 з боку "Лісової" станції "Чернігівська";

вестибюль №1 з боку "Чернігівської" станції "Лісова";

вестибюль №2 у напрямку Вишгорода станції "Героїв Дніпра";

вестибюль №2 з боку "Оболоні" станції "Мінська";

вестибюль №1 з боку "Мінської" станції "Оболонь";

вестибюль №1 з боку "Оболоні" станції "Почайна";

вестибюль №2 з боку "Тараса Шевченка" станції "Контрактова площа";

вестибюль №2 з боку "Виставкового центра" станції "Васильківська";

вестибюль №1 з боку "Виставкового центра" станції "Іподром";

вестибюль №2 в напрямку виїзду з міста станції "Теремки";

вестибюль №1 з боку "Вирлиці" станції "Бориспільська";

вестибюль №2 з боку "Вирлиці" станції "Харківська";

вестибюль №1 з боку "Осокорків" станції "Позняки";

вестибюль №2 з боку "Позняків" станції "Осокорки";

вестибюль №2 з боку "Славутича" станції "Видубичі";

вихід на вул. Володимирська станції "Золоті Ворота";

Вдалися до закриття одного з входів на деяких станціях метро, судячи з усього, для того, щоб на кожній з них міг працювати один наряд поліцейських, які перевіряють пасажирів на наявність спецперепустки.

Попри те, що спецперепустки на користування громадським транспортом отримали 500 тисяч людей, дозвільних документів всім охочим критично не вистачає. У КМДА стверджують, що видали спецперепустки всім категоріям громадян, які задіяні у життедіяльності міста.