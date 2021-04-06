Через локдаун у метро Києва закрили деякі вестибюлі
На багатьох станціях метро у Києві працює лише один вхід / tsn.ua
Через введення посилених карантинних заходів та запровадження входу до метрополітену лише за наявністю спецперепусток у підземці столиці закрили частину входів на станції.
Джерело:фейсбук Віктора Брагінського
За словами керівника комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, зміни у роботі стосуються лише тих станцій, які мають два та більше вестибюлів. Потрапити до підземки на них можна лише через один вхід.
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Посадовець стверджує, що загалом метро працює у звичному для себе графіку.
На яких станціях метро працює один вхід
На вхід та вихід зачинені:
- вестибюль №1 з боку "Житомирської" станції "Академмістечко" ;
- вестибюль №2 з боку "Святошина" станції "Житомирська";
- вестибюль №1 з боку "Нивок" станції "Святошин";
- вестибюль №1 з боку "Берестейської" станції "Нивки";
- вестибюль №3 по вулиці Городецького станції "Хрещатик";
- вестибюль №2 з боку "Дарниці" станції "Лівобережна";
- вестибюль №1 з боку "Чернігівської" станції "Дарниця";
- вестибюль №1 з боку "Лісової" станції "Чернігівська";
- вестибюль №1 з боку "Чернігівської" станції "Лісова";
- вестибюль №2 у напрямку Вишгорода станції "Героїв Дніпра";
- вестибюль №2 з боку "Оболоні" станції "Мінська";
- вестибюль №1 з боку "Мінської" станції "Оболонь";
- вестибюль №1 з боку "Оболоні" станції "Почайна";
- вестибюль №2 з боку "Тараса Шевченка" станції "Контрактова площа";
- вестибюль №2 з боку "Виставкового центра" станції "Васильківська";
- вестибюль №1 з боку "Виставкового центра" станції "Іподром";
- вестибюль №2 в напрямку виїзду з міста станції "Теремки";
- вестибюль №1 з боку "Вирлиці" станції "Бориспільська";
- вестибюль №2 з боку "Вирлиці" станції "Харківська";
- вестибюль №1 з боку "Осокорків" станції "Позняки";
- вестибюль №2 з боку "Позняків" станції "Осокорки";
- вестибюль №2 з боку "Славутича" станції "Видубичі";
- вихід на вул. Володимирська станції "Золоті Ворота";
Вдалися до закриття одного з входів на деяких станціях метро, судячи з усього, для того, щоб на кожній з них міг працювати один наряд поліцейських, які перевіряють пасажирів на наявність спецперепустки.
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