Через локдаун у метро Києва закрили деякі вестибюлі

Через введення посилених карантинних заходів та запровадження входу до метрополітену лише за наявністю спецперепусток у підземці столиці закрили частину входів на станції.

За словами керівника комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, зміни у роботі стосуються лише тих станцій, які мають два та більше вестибюлів. Потрапити до підземки на них можна лише через один вхід.

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Посадовець стверджує, що загалом метро працює у звичному для себе графіку.

На яких станціях метро працює один вхід

На вхід та вихід зачинені:

вестибюль №1 з боку "Житомирської" станції "Академмістечко" ;

вестибюль №2 з боку "Святошина" станції "Житомирська";

вестибюль №1 з боку "Нивок" станції "Святошин";

вестибюль №1 з боку "Берестейської" станції "Нивки";

вестибюль №3 по вулиці Городецького станції "Хрещатик";

вестибюль №2 з боку "Дарниці" станції "Лівобережна";

вестибюль №1 з боку "Чернігівської" станції "Дарниця";

вестибюль №1 з боку "Лісової" станції "Чернігівська";

вестибюль №1 з боку "Чернігівської" станції "Лісова";

вестибюль №2 у напрямку Вишгорода станції "Героїв Дніпра";

вестибюль №2 з боку "Оболоні" станції "Мінська";

вестибюль №1 з боку "Мінської" станції "Оболонь";

вестибюль №1 з боку "Оболоні" станції "Почайна";

вестибюль №2 з боку "Тараса Шевченка" станції "Контрактова площа";

вестибюль №2 з боку "Виставкового центра" станції "Васильківська";

вестибюль №1 з боку "Виставкового центра" станції "Іподром";

вестибюль №2 в напрямку виїзду з міста станції "Теремки";

вестибюль №1 з боку "Вирлиці" станції "Бориспільська";

вестибюль №2 з боку "Вирлиці" станції "Харківська";

вестибюль №1 з боку "Осокорків" станції "Позняки";

вестибюль №2 з боку "Позняків" станції "Осокорки";

вестибюль №2 з боку "Славутича" станції "Видубичі";

вихід на вул. Володимирська станції "Золоті Ворота";

Вдалися до закриття одного з входів на деяких станціях метро, судячи з усього, для того, щоб на кожній з них міг працювати один наряд поліцейських, які перевіряють пасажирів на наявність спецперепустки.