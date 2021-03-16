Збільшення кількості хворих на COVID-19, а також тотальна нестача місць у реанімаціях та у лікарнях взагалі цілком може призвести до посилення карантинних заходів у Києві.

Про необхідність посилення карантинних заходів сьогодні заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Чиновник зазначив, що це потрібно для запобігання потраплянь до червоної зони нових регіонів, в областях, де ситуація може стати вкрай критичною.

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За словами міністра, найближчими до показників червоної зони є Київ та Винницька область.

Чи посилять у Києві карантин

Хоча Степанов і наполягає на введенні додаткових обмежень, в Україні зазвичай вводять їх лише на самісінькому піку хвилі епідемії. Коли кількість нових випадків захворювання поступово вже починає падати. Тож, через кілька тижнів, коли у лікарнях з'являються вільні місця, карантин фактично скасовують, що призводить до чергового вкрай стрімкого зростання інфікованих на COVID-19.

Як зазначив у коментарі 24 каналу голова Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, рішення про потрапляння столиці до червоної зони карантину має приймати уряд. Однак найбільшою проблемою є зовсім не можливий локдаун.

Для того, щоб карантинні обмеження реально діяли, треба серйозно контролювати, як їх дотримаються. Наразі ми бачимо, що протиепідеміологічні заходи не працюють, оскільки їх фактично не дотримуються. Це й не носіння масок людьми, не дотримання карантинних заходів суб'єктами господарювання. Якби існував контроль, а всі дотримувались обмежень, у посиленні карантину не було б сенсу,

– зазначив Рубан.

У МОЗ постійно наголошують, що наразі попри жахливу ситуацію локдаун в Україні вводити не збираються. Це зроблять лише тоді, коли у червону зону потраплять понад 50% регіонів.