З огляду на вкрай погані погодні умови та похолодання представники місцевої влади у Києві звернулися до мешканців столиці з проханням 9 лютого не вести дітей до дитячих садочків та шкіл.

Про це заявив виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

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За словами чиновника, утриматись від відвідування навчальних закладів краще через сильні снігопади та зниження температури, а також небезпеку на дорогах, яка пов'язана з погодними умовами.

Дитячі садочки та школи працюватимуть

Як стверджує заступник Віталія Кличка, попри негаразди всі навчальні заклади від робочого графіку відхилятися не будуть. Але киянам все ж таки варто перечекати негоду вдома.

Міські служби рекомендують за можливості не виводити дітей на вулицю та утриматись від відвідування дитячих садочків та шкіл. Також не варто без нагальної потреби користуватись власним транспортом та закликав не паркувати автівки на узбіччях доріг, аби не заважати прибиранню снігу. Зменшення навантаження на автошляхи дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди,

– зазначив Мондриївський.

За даними синоптиків, 9 лютого у Києві трошки потеплішає – до -2 – -4 градусів. Однак сильний сніг може йти весь день. Тому, ситуація на дорогах столиці може лише погіршуватись.