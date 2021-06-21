Напав через нестандартну зовнішність: у Києві чоловік жорстоко побив хлопця – відео

У столиці 20 червня кремезний чоловік біля під'їзду напав на хлопця. Зловмисник його жорстоко побив через нестандартну зовнішність.

Постраждалий написав на нападника заяву в поліцію. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника.

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У Києві чоловік побив хлопця через зовнішність

У мережі 21 червня з'явилось відео, на якому видно, як серед білого дня чоловік жорстоко лупцює хлопця. Інцидент трапився на проспекті Григоренка. Нападник побив постраждалого у під'їзді будинку №12.

У повідомленні під відео вказали, що чоловік почав чіплятись до молодика ще біля під'їзду. Він зайшов разом з постраждалим всередину, а потім у холі біля ліфта його побив. Причиною нападу була нестандартна зовнішність киянина.

Вже ніби й не Середньовіччя, а мракобісся досі процвітає,

– мовиться у повідомленні.

За словами очевидців, хлопець досить сильно постраждав. Він звернувся до правоохоронців за допомогою. Проте поліцейські поки не знайшли нападника.

"Ну і щоб інші також розуміли, які дивні істоти живуть поруч з нами. Чоловік вдвічі старший за хлопця, більший і сильніший – і таке собі дозволяє", – підсумували очевидці.

Дивіться відео, як зловмисник побив хлопця: