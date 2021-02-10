Через погіршення погодних умов Київ зачинили для вантажівок

Влада столиці всерйоз готується до погіршення погодних умов та снігопадів. Для цього чиновники ввели низку обмежень, які мають розвантажити дороги та дати змогу комунальникам працювати на повну.

Аби забезпечити вільний рух снігоприбиральної техніки, а також мінімізувати затори, з 7:00 11 лютого до столиці не пускатимуть великогабаритний транспорт.

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Якщо сьогодні вночі до Києва не проїдуть фури, які застрягнуть на дорогах міста, зранку в місті спостерігатиметься набагато менше корок, аніж завжди.

На під'їздах до Києва працюють пункти обігріву

Через обмеження в'їзду до столиці далекобійників закликали заздалегідь сформувати маршрути.

Крім того, для водіїв вантажівок, які опинилися на трасі біля столиці під час негоди, працюватимуть пункти обігріву. Їх розгорнули на 8 в'їздах до Києва.

Для того, щоб уникнути заторів та дати комунальникам можливість діяти максимально ефективно, киян закликали утриматися від користування власним транспортом, а також не залишати свої автівки у місцях, які не призначені для паркування.

Також через негоду зі збоями їздитиме громадський транспорт, для якого скасували графіки руху.