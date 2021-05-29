Через пробіг у Києві 30 травня перекриють частину вулиць: карта

У Києві у неділю, 30 травня, обмежать рух транспорту центральною частиною міста. Окрім того, з частковими обмеженнями киянам доведеться миритися також у суботу, 29 травня.
За даними Патрульної поліції Києва, причиною таких обмежень є проведення пробігу. У суботу, 29 травня, рух по Хрещатику перекрили з 12:00.
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Це відбулося у межах таких вулиць: перехрестя Хрещатика з Михайлівською та Богдана Хмельницького, перехрестя Городецького та Заньковецької, перехрестя Пушкінської та Прорізної.
Від ранку неділі, 30 травня, також перекриють рух на таких вулицях:
- Круглоуніверситетській;
- Пушкінській;
- Басейній;
- Павла Скоропадського;
- Льва Толстого;
- Антоновича;
- Саксаганського;
- Жилянській;
- Великій Васильківській;
- Фізкультури;
- Шота Руставелі;
- Рогнідинській;
- Еспланадній;
- Шовковичній;
- площі Бессарабській;
- бульварі Тараса Шевченка.
Патрульна поліція Києва повідомила, що "орієнтовний час закінчення пробігу та відновлення руху – 30 травня о 13:00. Рух Хрещатиком відновлять зранку 31 травня".Зверніть увагу! До Дня Києва в українській столиці анонсували 28 благодійний " Пробіг під каштанами".