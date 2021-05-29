Через пробіг у Києві 30 травня перекриють частину вулиць: карта

У Києві у неділю, 30 травня, обмежать рух транспорту центральною частиною міста. Окрім того, з частковими обмеженнями киянам доведеться миритися також у суботу, 29 травня.

За даними Патрульної поліції Києва, причиною таких обмежень є проведення пробігу. У суботу, 29 травня, рух по Хрещатику перекрили з 12:00.

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Це відбулося у межах таких вулиць: перехрестя Хрещатика з Михайлівською та Богдана Хмельницького, перехрестя Городецького та Заньковецької, перехрестя Пушкінської та Прорізної.

Від ранку неділі, 30 травня, також перекриють рух на таких вулицях:

Круглоуніверситетській;

Пушкінській;

Басейній;

Павла Скоропадського;

Льва Толстого;

Антоновича;

Саксаганського;

Жилянській;

Великій Васильківській;

Фізкультури;

Шота Руставелі;

Рогнідинській;

Еспланадній;

Шовковичній;

площі Бессарабській;

бульварі Тараса Шевченка.

Патрульна поліція Києва повідомила, що "орієнтовний час закінчення пробігу та відновлення руху – 30 травня о 13:00. Рух Хрещатиком відновлять зранку 31 травня".