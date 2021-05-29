Через пробіг у Києві 30 травня перекриють частину вулиць: карта

29 травня 2021 , 13:08
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Джерело:

Телеграм Патрульної поліції Києва

У Києві у неділю, 30 травня, обмежать рух транспорту центральною частиною міста. Окрім того, з частковими обмеженнями киянам доведеться миритися також у суботу, 29 травня.

За даними Патрульної поліції Києва, причиною таких обмежень є проведення пробігу. У суботу, 29 травня, рух по Хрещатику перекрили з 12:00.

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Це відбулося у межах таких вулиць: перехрестя Хрещатика з Михайлівською та Богдана Хмельницького, перехрестя Городецького та Заньковецької, перехрестя Пушкінської та Прорізної.

Від ранку неділі, 30 травня, також перекриють рух на таких вулицях:

  • Круглоуніверситетській;
  • Пушкінській;
  • Басейній;
  • Павла Скоропадського;
  • Льва Толстого;
  • Антоновича;
  • Саксаганського;
  • Жилянській;
  • Великій Васильківській;
  • Фізкультури;
  • Шота Руставелі;
  • Рогнідинській;
  • Еспланадній;
  • Шовковичній;
  • площі Бессарабській;
  • бульварі Тараса Шевченка.

Патрульна поліція Києва повідомила, що "орієнтовний час закінчення пробігу та відновлення руху – 30 травня о 13:00. Рух Хрещатиком відновлять зранку 31 травня".

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Автор: Мар'яна Бекало