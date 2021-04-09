Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вкрай різко відреагував на пропозицію мера Києва Віталія Кличка ввести локдаун на всій території України. При цьому ситуацію у деяких регіонах, які відносяться до червоної зони, голова уряду назвав такою, що вирівнялася.

Голова Кабміну зазначив, що у більшості областей країни наразі зберігається загрозлива ситуація з розповсюдженням COVID-19. Але, на думку прем'єра, це стосується не всіх регіонів. У деяких з них після потрапляння до червоної зони показники захворюваності вирівнялись.

Шмигаль зазначив, що сьогодні Івано-Франківська область має вийти з зони посиленого карантину. Це Шмигаль назвав доказом того, що адаптивний карантин працює, а повний локдаун на території всієх країни не потрібен.

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Наприклад, сьогодні з «червоної» зони має вийти Івано-Франківська область. Це вкотре демонструє, що адаптивний карантин працює і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби.

На сьогодні місто Київ залишається в «червоній» зоні. Але я впевнений, що в разі ефективного контролю за протиепідемічними заходами, які передбачає червоний рівень небезпеки, столиця також зможе швидко пройти ковідний пік. Саме на цьому має сьогодні зосередитись міська влада Києва. Очільник Київської міської державної адміністрації, міський голова Києва Віталій Кличко так само, як і інші посадовці, має свою відповідальність у питанні впровадження та контролю за ходом місцевого локдауну.

Уряд завжди дослухається до порад і закликів представників місцевої влади, ми готові до співпраці. Якщо її мета — не політичний піар. Київ має чи не найбільше ресурсів та можливостей, щоб зробити протидію поширенню інфекції та захист людей ефективними. Але якщо у міського голови Києва, який також є головою міської адміністрації, інша думка… І він вважає, що одночасно повноважень міського голови й голови КМДА йому недостатньо, аби ефективно протидіяти COVID у столиці, тоді можемо разом звернутися до Президента України з пропозицію про призначення нового очільника КМДА.