Пропозиція Кличка ввести локдаун: Шмигаль захотів призначити нового очільника КМДА

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вкрай різко відреагував на пропозицію мера Києва Віталія Кличка ввести локдаун на всій території України. При цьому ситуацію у деяких регіонах, які відносяться до червоної зони, голова уряду назвав такою, що вирівнялася.

Голова Кабміну зазначив, що у більшості областей країни наразі зберігається загрозлива ситуація з розповсюдженням COVID-19. Але, на думку прем'єра, це стосується не всіх регіонів. У деяких з них після потрапляння до червоної зони показники захворюваності вирівнялись.

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Шмигаль зазначив, що сьогодні Івано-Франківська область має вийти з зони посиленого карантину. Це Шмигаль назвав доказом того, що адаптивний карантин працює, а повний локдаун на території всієх країни не потрібен.

Шмигаль включився до боротьби з Кличком

За словами керівника уряду, пік COVID-19 у Києві може швидко пройти, якщо дотримання протиепідеміологічних заходів будуть ефективно контролювати.

При цьому Шмигаль підкреслив, що Кличко має займатись питаннями щодо місцеового локдауну.

Уряд завжди дослухається до порад і закликів представників місцевої влади, ми готові до співпраці. Якщо її мета — не політичний піар. Київ має чи не найбільше ресурсів та можливостей, щоб зробити протидію поширенню інфекції та захист людей ефективними,

– зазначив прем'єр.

Крім того, Шмигаль натякнув на те, що якщо для протидії COVID-19 Кличку не вистачає повноважень міського голови та керівника КМДА, він може звернутися до президента з пропозицію про призначення нового очільника КМДА.

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Виборча посада може стати номінальною

Оскільки у Києві посади керівника КМДА та міського голови завжди були сумісними, мер мав змогу повноцінно керувати містом. Після перемоги на виборах президента України Володимира Зеленського, керівник ОП Андрій Богдан одразу ж почав писати до Кабміну з проханням призначити на посаду голови КМДА іншу людину. Це могло б створити у столиці двоєвладдя та перетворити посаду мера на номінальну.

У Зеленського керувалися Конституцією, де вказано, що голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади керівником держави за поданням уряду. Однак в Основному законі також вказано, що КМДА має очолювати людина, яку кияни обрали міським головою.