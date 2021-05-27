Утворилися річки та озера: відео наслідків дощу в Києві

У Києві після нетривалого дощу повністю затопило три вулиці. Колеса автомобілів до половини були у воді. У мережі почали публікувати відео з цього місця та висловлювати обурення. Також повідомили про затоплення одного з дворів міста.

Це трапилося 27 травня в районі вулиці Газопровідна. Цю ділянку дороги затоплює кожного разу, коли падає сильний дощ.

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У телеграм-каналі "Київ Оперативний" повідомили, що дощ падав недовго, але був сильним. Тому на вулицях Академіка Туполєва, Стеценка та Газопровідній утворилася річка. Через це там не радили їздити автівкам із низьким кліренсом.

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У коментарях до цього допису кілька користувачів висловили своє невдоволення. Зокрема, люди писали, що там таке коїться періодично. Також написали, що там планують провести реконструкцію вулиці та відремонтувати дощову каналізацію.

Однак, це не єдине місце, яке затопило дощем. Також у місцевому телеграм-каналі поширили відео велетенської калюжі у дворі будинку.

У підписі до нього мовиться, що вона утворилася на вулиці Волгоградська, 29. На записі взуття автора повністю занурене у воду.

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