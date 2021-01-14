Традиційні вранішні затори у Києві змінилися на вечірні, які геть зупинили рух дорогами міста. Через снігопад та чималу кількість ДТП онлайн карта доріг столиці виглядає червоною.

На Лівому березі спостерігаються невеликі затори на розв'язках, які ведуть до мостів, але здебільшого ситуація на дорогах є нормальною, а от на Правому березі руху як такого взагалі немає. Про це свідчать дані Google Maps.

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Хоча комунальники весь день прибирають наслідки снігопаду, стан доріг не можна назвати зручними для проїзду.



Проїзд дорогами Києва дуже ускладнив снігопад / Фото "Києва оперативного"

Де у Києві важко проїхати ввечрі 14 січня:

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";

Вулиця Вадима Гетьмана;

Чоколівський бульвар;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Миколи Трублаїні;

Вулиця Симиренка;

Проспект Валерія Лобановського;

Вулиця Короленківська;

Вулиця Миколи Грінченка;

Бульвар Лесі Українки;

Бульвар Тараса Шевченка;

Вулиця Жилянська;

Вулиця Саксаганського;

Вулиця Володимирська;

Вулиця Коцюбинського;

Вулиця Бульварно-Кудрявська;

Вулиця Ярославів Вал;

Вулиця Велика Житомирська;

Набережне шосе;

Володимирський узвіз;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Вулиця Костянтинівська;

Вулиця Глибочицька;

Вулиця Січових Стрільців;

Вулиця В'ячеслава Чорновола;

Вулиця Іллєнка;

Вулиця Олени Теліги;

Вулиця Дегтярівська.



Де у Києві затори ввечері 14 грудня / Скриншот Google Maps

За даними поліції, станом на 19:00 годину у Києві зафіксували 159 аварій.



Зіткнення на вулиці Данченка / Фото "Києва оперативного"

Патрульні закликають водіїв не поспішати та не відволікатися від керування машинами.

Дивіться відео з місця однієї з численних аварій у Києві:

Комунальники працюють в авральному режимі

Наразі до боротьби зі снігом залучені 493 одиниці спецтехніки. 443 комунальники розчищають зупинки, тротуари та сходи підземних переходів.

Вночі на дорогах столиці працюватимуть колони спецтехніки.