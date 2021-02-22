Вкрай неприємна та складна для підземки столиці ситуація сталася вранці 22 лютого на станції "Харківська" внаслідок зачинення одного з входів через заміну турнікетів.

Відсутність альтернативного входу до станції в одному з найбільш густонаселених районах Києва призвела до перевантаження та тисняви.

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У залі станції набилася така кількість людей, яку взагалі неможливо перевезти у кількох поїздах метрополітену.

Нормалізації не буде

Із урахуванням аналогічних ситуацій на інших станціях метро, де також зачиняли входи для заміни турнікетів, проблема на "Харківській" залишиться фактично до зняття обмежень.

Трошки легше скористатись метро має бути вдень, але ввечері, у годину пік, проблема знову стане вкрай серйозною.

Наразі ж лише для того, щоб потрапити до метро, треба простояти у черзі кілька десятків хвилин. Пасажири вже завовнили не тільки саму станцію, але й підземний перехід, який до неї веде.

Звісно, ні про які карантинні норми у натовпі мови взагалі немає. Якщо на станції більшість людей все ж користується масками, то у переході засоби безпеки вдягли далеко не всі.

Дивіться відео тисняви біля входу до станції метро "Харківська" у Києві: