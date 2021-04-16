Доводиться йти багато кілометрів: сотні киян опинилися у "клітці" через задимлення трамвая

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Джерело:

Київ оперативний

Надзвичайна подія трапилася вранці 16 квітня, коли власники спецперепусток з Борщагівки їхали на роботу. У вагоні швидкісного трамвая №1 сталося задимлення.

Несправність швидкісного трамвая сталася на станції "Бульвар Кольцова" близько 8:20. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а транспортний засіб не загорівся.

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Втім, оскільки далі рухатися було небезпечно, водій трамвая прийняв рішення зупинитися для ремонту.

Люди йдуть по шпалах

  • Оскільки ділянка швидкісного трамвая, біля якої стався інцидент, огороджена парканом, вийти та скористатись іншим видом транспорту пасажири не змогли.
  • Їм довелося по шпалах йти аж до наступної станції, або повертатися до "Бульвару Кольцова".
  • Деякі пасажири звернули увагу на затори та вирішили дійти до кінцевої зупинки трамвая на Старовокзальній пішки.
  • Рух швидкісного трамвая у Києві на Борщагівці тимчасово заблоковано.

Внаслідок чого сталося задимлення, невідомо. Не зрозуміло й те, коли комунальники відновлять рух одного з найважливіших транспортів Борщагівки.


Через задимлення рух швидкісного трамвая у Києві заблоковано / Фото dtp.kiev.ua