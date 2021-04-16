Доводиться йти багато кілометрів: сотні киян опинилися у "клітці" через задимлення трамвая

Джерело:Київ оперативний
Надзвичайна подія трапилася вранці 16 квітня, коли власники спецперепусток з Борщагівки їхали на роботу. У вагоні швидкісного трамвая №1 сталося задимлення.
Несправність швидкісного трамвая сталася на станції "Бульвар Кольцова" близько 8:20. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а транспортний засіб не загорівся.
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Внаслідок чого сталося задимлення, невідомо. Не зрозуміло й те, коли комунальники відновлять рух одного з найважливіших транспортів Борщагівки.
Через задимлення рух швидкісного трамвая у Києві заблоковано / Фото dtp.kiev.ua