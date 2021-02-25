Чергова жертва бурульок: у Києві на голову дівчини впав велетенський шматок льоду

У Києві, на жаль, постраждала ще одна людина від падіння льоду з дахів будівель. Це сталось 25 лютого на вулиці Великій Васильківській.

Очевидці інциденту зазначають, що дівчина без свідомості. Швидка вже у дорозі, а поки постраждалій надає допомогу жінка, яка стала свідком нещасного випадку.

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В спільноті "Київ Оперативний" зазначають, що це сталось біля Київського національного лінгвістичного університету (КНЛУ).

Це вже не перший подібний випадок. У Києві за останній тиждень відбувається різка зміна погоди – через потепління після морозів на вулицях стало ходити небезпечно – падають бурульки, а іноді й комунальники чистять сніг.

Сайт 24 каналу писав про те, що 23 лютого завалило снігом, бо вона зайшла за попереджувальну стрічку.

Як уберегтися від бурульок / Інфографіка 24 каналу