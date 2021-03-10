У Києві 9 березня сталось ще одне самогубство дитини. У Святошинському районі 14-річна школярка вистрибнула з 18 поверху. Перед цим вона подзвонила мамі.

У телефонній розмові дівчинка повідомила, що вже йде додому з уроків малювання. Проте вона так й не повернулась – піднялась на 18 поверх, залишила куртку й стрибнула вниз.

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На жаль, медики вже нічим не змогли допомогти. Вони констатували смерть дитини. Трагедія сталась на бульварі Кольцова.

Це чергове дитяче самогубство в Україні. Поліція розглядає кожен випадок окремо, втім, є версія, що дітей доводять до суїциду у "групах смерті". В соцмережах батьки пишуть, що існує нова жахлива "гра" за аналогом "синього кита".

Сайт 24 каналу писав про те, що у Кривому Розі знайшли 15-річну дівчинку, яка організувала телеграм-канал у якому давала завдання своїм підписникам – діти завдавали собі поранення й надсилали "фотозвіти" про це. Адміністраторка "групи смерті" сама збиралась накласти на себе руки, втім, правоохоронцям вдалось її затримати за день до цього.

Водночас діти в Україні продовжують грати у небезпечні ігри – окрім стрибків з висоти, вони ще ковтають пігулки, а ще ріжуть собі вени.

Редакція сайту 24 каналу звертається до батьків та вихователів – уважно слідкуйте за тим, чим цікавляться діти, поговоріть з ними, можливо діти грають у небезпечні ігри або мають психологічні проблеми.