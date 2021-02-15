Чергове смертельне падіння з висоти: у Києві загинула дівчинка-підліток

У Києві, на жаль, сталась чергова трагедія – 13 річна дівчинка випала з 14 поверху й загинула. Це сталось 15 лютого у Дарницькому районі столиці.

Правоохоронці зазначають, що дитина випала з балкона багатоповерхівки на вулиці Княжий Затон.

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Наразі деталі невідомі. Поліція з'ясовуватиме всі обставини трагедії.

Місце трагедії / Фото dtp.kiev.ua

Останнім часом у Києві та області аналогічних трагедій було забагато.

Дитячі самогубства на Київщині

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у Києві та області, а також у Харкові сталась декілька самогубств серед дітей та підлітків – вони вистрибнули з багатоповерхівок.

В соцмережах батьки стверджують, що це не випадковість, а серед молоді активізувалась нова жахлива "гра", за аналогом "Синього кита", – коли дітей доводили до самогубств.