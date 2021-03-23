У Києві почала діяти червона зона карантину: всі обмеження
З 23 березня Київ опинився у червоній зоні карантину. Однак обмеження у місті влада ввела самостійно на декілька днів раніше.
Джерело:24 канал
Червона зона у Києві: що заборонено
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- Робота закладів культури. Зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали.
- Спортивні зали і салони краси можуть працювати за індивідуальним записом, зробленим заздалегідь. Групові спортивні заняття скасовані.
- Робота ТРЦ. Можуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, магазини з продажу засобів гігієни та побутової хімії.
- Проведення релігійних богослужінь дозволено лише у випадках, якщо забезпечено не менше 10 квадратних метрів на 1 особу.
- Проведення масових заходів. Заборона стосується розважальних, спортивних, культурних, рекламних івентів.
- Присутність глядачів на спортивних змаганнях.
Як працюють школи та садочки
- У школах дітей після канікул, які почалися минулого тижня, навчатимуть дистанційно. Триватиме це до 9 квітня.
- Учні молодшої школи – 1 – 4 класів та спеціальних закладів освіти вчитимуться як і раніше.
- Садочки працюють у звичайному режимі.
Як у Києві курсуватиме транспорт
Раніше робота громадського транспорту в областях червоної зони була повністю заборонена. Однак нещодавно Кабмін дозволив міським комісіям обирати самостійно: дозволяти роботу транспорту чи забороняти.
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Відтак у КМДА вирішили: роботу громадського транспорту не спинятимуть. У Київській міськраді впевнені, що припиняти пасажирські перевезення не можна. Напередодні заступник голови КМДА Микола Поворозник заявляв, що зупинка транспорту призведе до колапсу.
Метро у Києві теж не закриватимуть. Однак можливі обмеження в години пік – ймовірно, пускатимуть менше людей, щоб уникнути скупчення людей.
Чому обмеження у Києві почали діяти раніше
- Про те, що посилювати карантин у Києві необхідно, мер заявив ще 18 березня.
- Тоді Київ, за показниками МОЗ, перебував у помаранчевій зоні.
- Втім ситуація погіршувалася, і міська влада самостійно вирішила посилити обмеження.
- Додаткові обмеження ввели з 20 березня
- На території Київської області слідом за столицею карантин посилили 21 березня.
- У червону зону Київ і область, згідно зі статистикою МОЗ, віднесли 20 березня.
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