У Києві почала діяти червона зона карантину: всі обмеження

З 23 березня Київ опинився у червоній зоні карантину. Однак обмеження у місті влада ввела самостійно на декілька днів раніше.

Червона зона у Києві: що заборонено

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Робота закладів культури . Зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали.

. Зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали. Спортивні зали і салони краси можуть працювати за індивідуальним записом, зробленим заздалегідь. Групові спортивні заняття скасовані.

можуть працювати за індивідуальним записом, зробленим заздалегідь. Групові спортивні заняття скасовані. Робота ТРЦ . Можуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, магазини з продажу засобів гігієни та побутової хімії.

. Можуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, магазини з продажу засобів гігієни та побутової хімії. Проведення релігійних богослужінь дозволено лише у випадках, якщо забезпечено не менше 10 квадратних метрів на 1 особу.

дозволено лише у випадках, якщо забезпечено не менше 10 квадратних метрів на 1 особу. Проведення масових заходів . Заборона стосується розважальних, спортивних, культурних, рекламних івентів.

. Заборона стосується розважальних, спортивних, культурних, рекламних івентів. Присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Як працюють школи та садочки

У школах дітей після канікул, які почалися минулого тижня, навчатимуть дистанційно . Триватиме це до 9 квітня.

. Триватиме це до 9 квітня. Учні молодшої школи – 1 – 4 класів та спеціальних закладів освіти вчитимуться як і раніше.

Садочки працюють у звичайному режимі.

Як у Києві курсуватиме транспорт

Раніше робота громадського транспорту в областях червоної зони була повністю заборонена. Однак нещодавно Кабмін дозволив міським комісіям обирати самостійно: дозволяти роботу транспорту чи забороняти.

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Відтак у КМДА вирішили: роботу громадського транспорту не спинятимуть. У Київській міськраді впевнені, що припиняти пасажирські перевезення не можна. Напередодні заступник голови КМДА Микола Поворозник заявляв, що зупинка транспорту призведе до колапсу.

Метро у Києві теж не закриватимуть. Однак можливі обмеження в години пік – ймовірно, пускатимуть менше людей, щоб уникнути скупчення людей.

Чому обмеження у Києві почали діяти раніше