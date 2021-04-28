Після феєричного захисту нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою кандидатської дисертації, на сайті КМДА з'явилася електронна петиція з пропозицією зміни назви проспекту Науки.

Автор петиції Владислав Дулапчій з іронією зазначив, що перейменування проспекту на честь "відомого вченого" Киви допоможе молодшому поколінню розуміти важливість освіти в житті кожного українця. Наразі петиція зібрала 113 підписів.

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Для того, щоб ініціативу офіційно розглянули посадовці, її мають підтримати 10 тисяч киян.

Скандал продовжується

Петиція №10566 "Перейменування проспекту Науки на проспект імені Іллі Киви" з'явилася на сайті електронних петицій 28 квітня.

Перейменування проспекту Науки на проспект імені відомого вченого, кандидата наук з державного управління, Іллі Киви, допоможе кожному школярику та студенту розуміти важливість вищої освіти в житті кожної людини, кожного мешканця нашої прекрасної країни України,

– пояснив появу петиції автор.

Поява такої пропозиції фактично продовжила скандал навколо захисту дисертації одіозним депутатом від ОПЗЖ. На знак протесту проти визнання Киви науковцем свої дипломи спалили два справжніх вчених.

Крім того, Громадська рада звернулася до Міністерства освіти й науки із закликом звернути увагу на порушеннях під час захисту дисертації Киви.

При цьому наукового керівника Киви Володимира Гурковського, який допомагав депутату із кандидатською роботою, звільнили з роботи.

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Що відомо про захист Кивою кандидатської дисертації