Згідно з матеріалами кримінального провадження, виконувач обов'язків голови сільської ради викрав значну частину коштів, виділених на капітальний ремонт дороги. Йому інкримінують вчинення службового підроблення, а також привласнення майна службовою особою в особливо великих розмірах.
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Якщо суд визнає підозрюваного винним, йому загрожує до 3 років ув'язнення.
Підробляв акти приймання виконаних робіт
- Правоохоронці визначили, що виконувач обов'язків голови сільської ради у Васильківському районі використовував підроблені документи.
- Зловмисник нібито підписував акти прийому виконаних робіт із завищеними обсягами будівництва. Крім того, фактично жодного капремонту дороги підрядники не зробили.
- Гроші фігурант провадження нібито привласнив собі.
Чи проходить у кримінальному провадженні ще хтось, окрім виконувача обо'язки голови сільради, у прокуратурі Київщини не повідомили. Також не зрозуміло, чи застосовували щодо чиновника запобіжний захід.