На ремонті доріг: чиновника з Київщини судитимуть за крадіжку 480 тисяч бюджетних гривень

Працівники Обухівської окружної прокуратури Київської області скерували обвинувальний акт щодо керівника однієї з сільських рад. Чоловік, за даними слідчих, викрав 480 тисяч бюджетних гривень, які мали б піти на ремонт доріг.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, виконувач обов'язків голови сільської ради викрав значну частину коштів, виділених на капітальний ремонт дороги. Йому інкримінують вчинення службового підроблення, а також привласнення майна службовою особою в особливо великих розмірах.

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Якщо суд визнає підозрюваного винним, йому загрожує до 3 років ув'язнення.

Підробляв акти приймання виконаних робіт

Правоохоронці визначили, що виконувач обов'язків голови сільської ради у Васильківському районі використовував підроблені документи.

Зловмисник нібито підписував акти прийому виконаних робіт із завищеними обсягами будівництва. Крім того, фактично жодного капремонту дороги підрядники не зробили.

Гроші фігурант провадження нібито привласнив собі.

Чи проходить у кримінальному провадженні ще хтось, окрім виконувача обо'язки голови сільради, у прокуратурі Київщини не повідомили. Також не зрозуміло, чи застосовували щодо чиновника запобіжний захід.