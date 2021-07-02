На ремонті доріг: чиновника з Київщини судитимуть за крадіжку 480 тисяч бюджетних гривень

2 липня 2021 , 14:31
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Джерело:

прокуратура Київської області

Працівники Обухівської окружної прокуратури Київської області скерували обвинувальний акт щодо керівника однієї з сільських рад. Чоловік, за даними слідчих, викрав 480 тисяч бюджетних гривень, які мали б піти на ремонт доріг.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, виконувач обов'язків голови сільської ради викрав значну частину коштів, виділених на капітальний ремонт дороги. Йому інкримінують вчинення службового підроблення, а також привласнення майна службовою особою в особливо великих розмірах.

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Якщо суд визнає підозрюваного винним, йому загрожує до 3 років ув'язнення.

Підробляв акти приймання виконаних робіт

  • Правоохоронці визначили, що виконувач обов'язків голови сільської ради у Васильківському районі використовував підроблені документи.
  • Зловмисник нібито підписував акти прийому виконаних робіт із завищеними обсягами будівництва. Крім того, фактично жодного капремонту дороги підрядники не зробили.
  • Гроші фігурант провадження нібито привласнив собі.

Чи проходить у кримінальному провадженні ще хтось, окрім виконувача обо'язки голови сільради, у прокуратурі Київщини не повідомили. Також не зрозуміло, чи застосовували щодо чиновника запобіжний захід.

Автор: Олексій Чибісов