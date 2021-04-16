Працівники поліції та прокуратури викрили на гарячому посадовця Київської облдержадміністрації. Зловмисник отримав від підприємця 10 тисяч доларів.

За даними слідства, затриманим виявився заступнику начальника одного з управлінь Київської ОДА, який раніше обіймав посаду в Антимонопольному комітеті України. За чималий хабар у 10 тисяч доларів зловмисник обіцяв домовитись із колишнім колегою про ненакладання штрафу на підприємця.

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Якщо суд визнає підозрюваного винним, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про затримання посадовця з Київської ОДА



Посадовця затримали під час отримання ним хабаря / Фото Львівської обласної прокуратури

Слідчі з'ясували, що чиновник погодився отримати гроші від представника бізнесу, який, ймовірно, порушив антимонопольне законодавство.

Для уникнення відповідальності підприємець мав сплатити затриманому 10 тисяч доларів. Чиновник за це збирався впливати на представника Західного міжобласного територіального відділення АМКУ.

Дії зловмисника кваліфікували як одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Викрили зловмисника правоохоронці Львівщини. Де саме він отримував гроші, невідомо.

Наразі чиновнику вже повідомили про підозру. Незабаром суд обиратиме для нього запобіжний захід.



У зловмисника вилучили всю суму хабара / Фото Львівської обласної прокуратури