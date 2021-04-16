Чиновника Київської ОДА затримали за хабар у 10 тисяч доларів: фото

Джерело:Офіс Генерального прокурора
Працівники поліції та прокуратури викрили на гарячому посадовця Київської облдержадміністрації. Зловмисник отримав від підприємця 10 тисяч доларів.
За даними слідства, затриманим виявився заступнику начальника одного з управлінь Київської ОДА, який раніше обіймав посаду в Антимонопольному комітеті України. За чималий хабар у 10 тисяч доларів зловмисник обіцяв домовитись із колишнім колегою про ненакладання штрафу на підприємця.
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Посадовця затримали під час отримання ним хабаря / Фото Львівської обласної прокуратури
Викрили зловмисника правоохоронці Львівщини. Де саме він отримував гроші, невідомо.
Наразі чиновнику вже повідомили про підозру. Незабаром суд обиратиме для нього запобіжний захід.
У зловмисника вилучили всю суму хабара / Фото Львівської обласної прокуратури