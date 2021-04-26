Вибух на Позняках: оголосили підозру чиновникам "Київгазу", один із фігурантів утік

Джерело:Прокуратура Києва
Працівники прокуратури Києва повідомили про підозру 5 працівникам компанії "Київгаз", які, за даними слідства, винні у тому, що в будинку на Позняках вибухнув газ.
Ще одному фігуранту провадження про підозру збираються оголосити заочно. Оскільки він ще у серпні 2020 року втік до окупованої території та перебуває на Луганщині.
Дивіться також Вибух на Позняках: усі 40 родин нарешті отримають нове житло
Прокурори вручили посадовцям "Київгазу" клопотання про обрання запобіжного заходу. Обвинувачі наполягатимуть, щоб їх зобов'язали цілодобово перебувати вдома та носити електронні браслети.
Якщо фігурантів провадження визнають винними, їм загрожує до 8 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади на 3 роки після звільнення.Вибух на Позняках стався 21 червня 2020 року. Декілька поверхів житлового будинку обвалилися. Внаслідок інциденту загинули 5 осіб. Ще 3 травмувалися. Під'їзд, де вибухнув газ, ремонту не підлягає. Конструкції вже майже повністю розібрали.