Вибух на Позняках: оголосили підозру чиновникам "Київгазу", один із фігурантів утік

Працівники прокуратури Києва повідомили про підозру 5 працівникам компанії "Київгаз", які, за даними слідства, винні у тому, що в будинку на Позняках вибухнув газ.

Ще одному фігуранту провадження про підозру збираються оголосити заочно. Оскільки він ще у серпні 2020 року втік до окупованої території та перебуває на Луганщині.

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Слідчі дії по кримінальній справі ще тривають, однак незабаром правоохоронці можуть їх закінчити.

Порушення правил безпеки під час перевірки лічильників

Під час судової експертизи встановили, що в будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1 вибух стався через порушення, які нібито допустили працівники "Київгазу".

Зокрема інженери порушили пункти "Правил безпеки систем газопостачання" та "Кодексу газорозподільних систем" під час встановлення технологічної перемички у газопровід замість лічильника газу. Це призвело до витоку та вибуху.

Правоохоронці стверджують, що за порушення мають відповідати перший заступник голови правління АТ "Київгаз", 3 головних інженери Управління експлуатації газового господарства, а також керівник служби охорони праці "Київгазу". Ще один фігурант провадження переховується від слідства.

Інкримінують підозрюваним порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

Прокурори вручили посадовцям "Київгазу" клопотання про обрання запобіжного заходу. Обвинувачі наполягатимуть, щоб їх зобов'язали цілодобово перебувати вдома та носити електронні браслети.

Якщо фігурантів провадження визнають винними, їм загрожує до 8 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади на 3 роки після звільнення.