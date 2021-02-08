Оскільки обмеження в'їзду до Києва великогабаритного транспорту почало діяти лише з 15:00 8 лютого, та з 13:00 – по Київській області, столиця потерпає від дорожнього колапсу.

І без того вкрай складна ситуація на дорогах Києва стала просто жахливою – все через вантажівки, які, як і очікувалося, не змогли проїхати через засніжені та покриті льодом траси.

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Яка ситуація в Києві із заторами

Через оголошення місцевої влади обмежити рух для великогабаритного транспорту, зранку, доки час заборони ще був невідомим, у Київ вирушила величезна кількість вантажівок.

При цьому фури, як і завжди, не змогли здолати численні підйоми вгору. Тому наразі у столиці утворилися величезні затори. Зокрема, через те, що одну смугу на дорозі займають колони фур, які нікуди не можуть поїхати.

Дивіться відео частково перекритої фурами Кільцевої дороги Києва:

Колона фур стоїть на вулиці Академіка Заболотного. Рушити з місця водії не можуть, та й іншим заважають.

Дивіться відео вантажівок, які блокують рух у Києві на вулиці Заболотного:

Практично унеможливили фури, що застрягли, рух в напрямку центру на Борщагівці.

Дивіться відео жахливих заторів через вантажівки на Борщагівці у Києві:

А на вулиці Олени Теліги взагалі серед багатьох вантажівок застрягла фура із тваринами. Аби врятувати їх, довелося працювати бійцям ДСНС.