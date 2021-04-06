Віталій Кличко наголосив, що міська влада Києва свідомо оголосила локдаун і обмеження пересування транспортом. Адже це єдиний шлях, яким можна забезпечити розрив ланцюга передачі інфекції.

За словами міського голови, у багатьох країнах зараз вводять такі обмеження. І обмеження у столиці України ще порівняно м'які.

До теми У Києві може статися колапс медичної системи, – Кличко

Чому у Києві запровадили транспортні обмеження

Є два способи, як можна зупинити інфекцію – наголосив міський голова Києва Віталій Кличко.

Перший – це вакцинація.

Другий – розірвати ланцюг передачі інфекції.

Тому ми зробили так, що тільки ті люди, які впливають на життєзабезпечення міста, мають можливість пересуватися містом (у громадському транспорті – 24 канал),

– сказав мер.

І додав, що міська влада роздала 500 тисяч перепусток:

"Це передовсім медики, військові, поліція, робітники з підприємств водопостачання, тепло- та електропостачання".

Чому владі доводиться приймати непопулярні рішення

Віталій Кличко звернувся киян із закликом:

"Будь ласка, залишайтеся вдома. Якщо є можливість працювати віддалено – будь ласка, зробіть це".

"Якщо є можливість піти у відпустку – зробіть це".

Я розумію, що ситий голодного не зрозуміє, і здоровий хворого також не зрозуміє. Але ж сьогодні ситуація в місті критична. Лікарні наші повні, реанімації повні, щодня помирають 40 – 50 людей,

– розповів міський голова.

"Наше завдання – захистити життя та здоров'я людей. Це моя особиста відповідальність як міського голови", – наголосив він. І пояснив:

"Ми змушені приймати непопулярні рішення – адже так радять фахівці, і тільки так ми можемо розірвати ланцюг захворювання".

Нагадаємо З 5 квітня у Києві діють посилені протиепідеміологічні заходи

Що буде, якщо медична система Києва не витримає

Кличко застеріг, що влада може запровадити у Києві комендантську годину, якщо ситуація з поширенням коронавірусу у столиці спричинить медичний колапс.

При цьому міський голова "сподівається, що до цього не дійде", і Київ "зможе втримати ситуацію".

"Але, на жаль, сьогодні ця ситуація вкрай складна", – уточнив він. А може стати ще гіршою.

Коли людина, яка зараз нас дивиться, звернеться до лікарів, а ті скажуть: "Вибачте, ми вам не можемо допомогти. Лікуйтеся вдома, виживайте. Читайте "Отче наш",

– так пояснив мер, що загрожує Києву.

За його словами, міська влада не хоче цього допустити, чому й запроваджує жорсткі обмеження. І вони ще навіть не такі жорсткі, як у багатьох інших країнах, де діє сувора комендантська година і великі штрафи за порушення.

"Я хочу, щоб усі усвідомили: тільки від нас залежить, наскільки жорсткими будуть обмеження", – підсумував Віталій Кличко.

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