Читайте "Отче наш", – Кличко пояснив, що загрожує медичній системі Києва

Джерело:"Свобода слова" на ICTV
Віталій Кличко наголосив, що міська влада Києва свідомо оголосила локдаун і обмеження пересування транспортом. Адже це єдиний шлях, яким можна забезпечити розрив ланцюга передачі інфекції.
За словами міського голови, у багатьох країнах зараз вводять такі обмеження. І обмеження у столиці України ще порівняно м'які.
До теми У Києві може статися колапс медичної системи, – Кличко
Є два способи, як можна зупинити інфекцію – наголосив міський голова Києва Віталій Кличко.
Тому ми зробили так, що тільки ті люди, які впливають на життєзабезпечення міста, мають можливість пересуватися містом (у громадському транспорті – 24 канал),
– сказав мер.
І додав, що міська влада роздала 500 тисяч перепусток:
Віталій Кличко звернувся киян із закликом:
Я розумію, що ситий голодного не зрозуміє, і здоровий хворого також не зрозуміє. Але ж сьогодні ситуація в місті критична. Лікарні наші повні, реанімації повні, щодня помирають 40 – 50 людей,
– розповів міський голова.
"Наше завдання – захистити життя та здоров'я людей. Це моя особиста відповідальність як міського голови", – наголосив він. І пояснив:
Нагадаємо З 5 квітня у Києві діють посилені протиепідеміологічні заходи
Кличко застеріг, що влада може запровадити у Києві комендантську годину, якщо ситуація з поширенням коронавірусу у столиці спричинить медичний колапс.
Коли людина, яка зараз нас дивиться, звернеться до лікарів, а ті скажуть: "Вибачте, ми вам не можемо допомогти. Лікуйтеся вдома, виживайте. Читайте "Отче наш",
– так пояснив мер, що загрожує Києву.
За його словами, міська влада не хоче цього допустити, чому й запроваджує жорсткі обмеження. І вони ще навіть не такі жорсткі, як у багатьох інших країнах, де діє сувора комендантська година і великі штрафи за порушення.
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