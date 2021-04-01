В Умані між паломниками виник конфлікт. Чоловік декілька разів вистрілив в іншого. Потерпілого госпіталізували до Уманської міської лікарні, а нападник втік до Києва.

Інцидент трапився 28 березня, приблизно о 01:00, в провулку Піківецький. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

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Деталі стрілянини в Умані

Двоє ізраїльтян вийшли на вулицю "розібратись" через сварку, але конфлікт переріс у стрілянину. 21-річний ізраїльтянин декілька разів вистрілив, ймовірно з пістолета, у ногу іншому. Потерпілий отримав тілесні ушкодження.

Зловмисник втік з місця події у невідомому напрямку. При обшуку поліція виявила й вилучила предмети, схожі на гільзи 9 міліметрового калібру до травматичної зброї.



Правоохоронці виявили футляр із металевим шомполом для чистки ствола зброї​ / Фото Національної поліції Черкащини

Нападник втік до Києва

Чоловік поїхав автомобілем Audi до Києва. Його затримали в одному з готелів столиці. Поліція знайшла травматичний пістолет, який, за висновком експерта, переробили у вогнепальну зброю.



Серед речових доказів виявили перероблений пістолет / Фото Національної поліції Черкащини

Хлопцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Йому вже оголосили про підозру й вибирають запобіжний захід.