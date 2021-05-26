Хотів усіх вбити, – чоловік, який кинув "коктейль Молотова" в тролейбус у Києві

У Києві 26 травня на вулиці Теодора Драйзера, що на Троєщині, чоловік кинув "коктейль Молотова" у тролейбус. Він пояснив, що йому "набридла людина", тому вирішив всіх убити.

Наразі зловмисника затримали й оголосили йому про підозру. Хоча він на камеру вже зізнався у скоєному.

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Набридла людина, тому хотів усіх вбити

На щастя, нікого вбити йому не вдалося, але одна жінка в результаті інциденту постраждала – пасажирка отримала опіки 2 ступеню й потрапила до лікарні.

Примітно, що зловмисника допоміг затримати інший пасажир. Під час спілкування з правоохоронцями він заявив, що йому "набридла людина".

Кинув пляшку у тролейбус. Хотів убити всіх,

– наголосив чоловік.

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Що йому загрожує

Наразі невідомо, чи є осудною ця особа. Втім, затриманому загрожує серйозний термін у в'язниці – до 15 років або навіть довічне.

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Деталі інциденту

Транспорт у вогні помітили патрульні та їхні колеги з Деснянського управління поліції, що перебували неподалік.

У цей час водій тролейбусу припинив рух й люди швидко вийшли з салону.

Йдеться про тролейбус № 37.

Зловмисник – це місцевий житель, 1993 року народження. Його дії кваліфікували за такими статтями: