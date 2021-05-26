Хотів усіх вбити, – чоловік, який кинув "коктейль Молотова" в тролейбус у Києві

У Києві 26 травня на вулиці Теодора Драйзера, що на Троєщині, чоловік кинув "коктейль Молотова" у тролейбус. Він пояснив, що йому "набридла людина", тому вирішив всіх убити.
Наразі зловмисника затримали й оголосили йому про підозру. Хоча він на камеру вже зізнався у скоєному.
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Набридла людина, тому хотів усіх вбити
На щастя, нікого вбити йому не вдалося, але одна жінка в результаті інциденту постраждала – пасажирка отримала опіки 2 ступеню й потрапила до лікарні.
Примітно, що зловмисника допоміг затримати інший пасажир. Під час спілкування з правоохоронцями він заявив, що йому "набридла людина".
Кинув пляшку у тролейбус. Хотів убити всіх,
– наголосив чоловік.
У Києві кинули "коктейль Молотова" у тролейбус: відео
Що йому загрожує
Наразі невідомо, чи є осудною ця особа. Втім, затриманому загрожує серйозний термін у в'язниці – до 15 років або навіть довічне.
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Деталі інциденту
- Транспорт у вогні помітили патрульні та їхні колеги з Деснянського управління поліції, що перебували неподалік.
- У цей час водій тролейбусу припинив рух й люди швидко вийшли з салону.
- Йдеться про тролейбус № 37.
Зловмисник – це місцевий житель, 1993 року народження. Його дії кваліфікували за такими статтями:
- умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах;
- замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений небезпечним способом.