Це було в районі Здолбунівської та Харківського шосе. Ймовірно, що чоловік повертався додому з роботи й вирішив трохи відпочити на лавочці. Відповідне відео з'явилося в мережі 10 червня.

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Від задоволення відкрила дзьоб

Біля нього стрибала ворона, яка вирішила підійти впритул до людини – мабуть, вона відчувала, що цей чоловік – дуже добрий. Ворона йому сподобалась й він вирішив її погладити, немов котика. Птах від задоволення відкрив дзьоб.

У Києві чоловік гладить ворону: відео

Зверніть увагу! Зовсім нещодавно ми розповідали про іншу історію людини й ворони – пернаті кілька разів нападали на перехожих. Експерти пояснили, що так ворони захищали своїх пташенят.