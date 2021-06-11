Чоловік ніжно гладить ворону: киян розчулило миле відео

У Києві на Позняках сталась нетипова ситуація – чоловік присів на лавочку й ніжно гладив ворону, яка була поруч й, здається, зовсім не заперечувала. Миле відео розчулило людей у соцмережах.

Це було в районі Здолбунівської та Харківського шосе. Ймовірно, що чоловік повертався додому з роботи й вирішив трохи відпочити на лавочці. Відповідне відео з'явилося в мережі 10 червня.

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Від задоволення відкрила дзьоб

Біля нього стрибала ворона, яка вирішила підійти впритул до людини – мабуть, вона відчувала, що цей чоловік – дуже добрий. Ворона йому сподобалась й він вирішив її погладити, немов котика. Птах від задоволення відкрив дзьоб.

У Києві чоловік гладить ворону: відео