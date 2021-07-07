Чоловік, який поранив поліцейського у Києві, підпалив квартиру: відео

У Києві провели спеціальну поліцейську операція. Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився. Рятувальники ліквідували пожежу та затримали злочинця.

Попередньо відомо, що 7 липня на Голосіївському проспекті у Києві невідомий кілька разів вистрелив у поліцейських та зачинився у квартирі. Поліція оголосила спецоперацію "Грім".

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Злочинець підпалив квартиру

Під час перемовин з поліцією зловмисник підпалив квартири, де він зачинився. Рятувальники ліквідували пожежу та евакуювали мешканців житлового будинку.

Через підпал з квартири можна було помітити дим.

Злочинця затримали

Голосіївського стрілка затримали і вже вивозять в поліцейській машині,

– повідомляють у телеграм-каналі PavlovskyNews.

Попередньо відомо, що правоохоронці не дали можливості журналістам наблизитися до затриманого.