Чоловік, який поранив поліцейського у Києві, підпалив квартиру: відео
Джерело:телеграм МВС України
У Києві провели спеціальну поліцейську операція. Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився. Рятувальники ліквідували пожежу та затримали злочинця.
Попередньо відомо, що 7 липня на Голосіївському проспекті у Києві невідомий кілька разів вистрелив у поліцейських та зачинився у квартирі. Поліція оголосила спецоперацію "Грім".
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Злочинець підпалив квартиру
Під час перемовин з поліцією зловмисник підпалив квартири, де він зачинився. Рятувальники ліквідували пожежу та евакуювали мешканців житлового будинку.
Через підпал з квартири можна було помітити дим.
Злочинця затримали
Голосіївського стрілка затримали і вже вивозять в поліцейській машині,
– повідомляють у телеграм-каналі PavlovskyNews.
Попередньо відомо, що правоохоронці не дали можливості журналістам наблизитися до затриманого.