Вбивство на Лісовому в Києві: в "Борисполі" затримали іноземця – відео

Джерело:поліція Києва
Поліцейські столиці кажуть про розкриття вбивства громадянина Азербайджану, яке сталося на Лісовому проспекті ввечері 18 квітня. Підозрюваний у скоєнні злочину намагався втекти з України.
Масову бійку між невідомими побачили поліцейські під час патрулювання Деснянського району Києва. Активних учасників інциденту правоохоронці затримали, однак один з чоловіків втік.
Дивіться також У Києві посеред вулиці вбили громадянина Азербайджану: відео з місця 18+
27-річнго іноземця затримали у "Борисполі" / Фото поліції Києва
За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Затриманому вже повідомли про підозру.
Якщо суд визнає його винним, фігуранту справи загрожує до 15 років ув'язнення.
Дивіться відео з місця кривавого вбивства на Лісовому проспекті у Києві: