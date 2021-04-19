Вбивство на Лісовому в Києві: в "Борисполі" затримали іноземця – відео

Поліцейські столиці кажуть про розкриття вбивства громадянина Азербайджану, яке сталося на Лісовому проспекті ввечері 18 квітня. Підозрюваний у скоєнні злочину намагався втекти з України.

Масову бійку між невідомими побачили поліцейські під час патрулювання Деснянського району Києва. Активних учасників інциденту правоохоронці затримали, однак один з чоловіків втік.

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Затримали його лише в аеропорті "Бориспіль". Він хотів вилітити з України.

Що відомо про вбивство чоловіка у Києві

Коли поліцейські вгамовували конфлікт, вони побачили чоловіка, який лежав на землі без ознак життя. Як з'ясувалося, під час бійки йому встромили ніж у груди. Поранення виявилося смертельним.

Правоохоронці з'ясували, що ймовірний вбивця може прямувати до міжнародного аеропорту. Туди відправили наряди поліції.

За 2 години після скоєння вбивства зловмисника затримали в одному з терміналів. Ним виявився іноземець 1993 року народження.



27-річнго іноземця затримали у "Борисполі" / Фото поліції Києва

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Затриманому вже повідомли про підозру.

Якщо суд визнає його винним, фігуранту справи загрожує до 15 років ув'язнення.

Дивіться відео з місця кривавого вбивства на Лісовому проспекті у Києві: