За кілька годин після того, як у мережі з'явилося відео зі шкуродером та його собакою, правоохоронці затримали власника стафордширського тер'єра.

Поліцейські фактично врятували шкуродера від спілкування з активістами, які дізналися точну адресу, де мешкає чоловік, від його сусідів. Коли небайдужі кияни прибули до житла зловмисника, він перебував у районному відділку поліції Оболонського району.

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Ймовірним злочинцем виявився чоловік, який неодноразово мав проблеми з законом через вчинення дрібних злочинів.

Прихильник Шарія



Чоловік підпалював двері квартир, із власниками яких у нього був конфлікт / Фото dtp.kiev.ua

Сусіди фігуранта кримінального провадження стверджують, що чоловік довгий час тероризував їх загрозами розправи.

Крім того, зловмисник підпалював двері різних квартир, бив вікна та шкодив майно людей.

Усі звернення мешканців до поліції правоохоронці ігнорували. Не реагували поліцейські також і на повідомлення про вбивства собак стафордширським тер'єром, який належить чоловіку.

Судячи з фотографії, яку поширюють у соцмережах, шукродер є фанатом російського пропагандиста Шарія.

Як надовго копи затримали чоловіка, невідомо. Також не ясно, чи відкрили щодо вбивства собаки кримінальне провадження стосовно жорстокого поводження з тваринами.

Дивіться відео з під'їзду, де мешкає киянин, який нацькував пса на маленьку собаку: