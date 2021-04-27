Тероризував сусідів: чоловіка, чий пес вбивав собак на Оболоні, затримали – відео

Джерело:dtp.kiev.ua
За кілька годин після того, як у мережі з'явилося відео зі шкуродером та його собакою, правоохоронці затримали власника стафордширського тер'єра.
Поліцейські фактично врятували шкуродера від спілкування з активістами, які дізналися точну адресу, де мешкає чоловік, від його сусідів. Коли небайдужі кияни прибули до житла зловмисника, він перебував у районному відділку поліції Оболонського району.
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Чоловік підпалював двері квартир, із власниками яких у нього був конфлікт / Фото dtp.kiev.ua
Судячи з фотографії, яку поширюють у соцмережах, шукродер є фанатом російського пропагандиста Шарія.
Як надовго копи затримали чоловіка, невідомо. Також не ясно, чи відкрили щодо вбивства собаки кримінальне провадження стосовно жорстокого поводження з тваринами.
Дивіться відео з під'їзду, де мешкає киянин, який нацькував пса на маленьку собаку: