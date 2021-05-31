Ворони атакували перехожого в Києві: чоловік ледь утік – відео

У центрі Києва на чоловіка напали ворони. Вони різко підлетіли та почали його клювати. Потерпілий почав втікати, однак двоє птахів рухалися значно швидше. Чи зазнав він тілесних ушкоджень внаслідок інциденту – невідомо.

Відео зухвалого нападу опублікували в мережі. Інцидент трапився на вулиці Саксаганського.

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На відео, чоловік у коричневому пальті просто йде вулицею. Однак йому в спину врізається дзьобом ворон. Після цього молодик почав втікати.

Згодом з'явився ще один птах, який також напав. Молодий чоловік вирішив не відбиватись, хоч і мав у руках пакет, яким міг це робити.

Все закінчилося, коли потерпілий підбіг під накриття в будівлі поряд. Ймовірно, він – не перший, хто отримав стусанів дзьобом у цьому місці. Такий висновок є логічним, оскільки на відео помітно, що автор очікував побачити зовсім інший перебіг подій.

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Чому вони напали

Як пише ТСН, навесні, ворони заводять потомство і навчають пташенят літати. У цей період вони сприймають людей як загрозу.

Саме через це птахи можуть несподівано атакувати перехожих. Найбільш агресивними ворони є з середини травня до початку червня.