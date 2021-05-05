Слідчі столичної поліції повідомили про підозру двом чоловікам, які відібрали у киянина майже 5 мільйонів гривень. Наразі обидва зловмисники перебувають під вартою.

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Якщо суд визнає чоловіків винними, їм загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заздалегідь знали про плани потерпілого

Про злочин поліцейські дізналися від самого чоловіка, на якого напали на вулиці Євгена Харченка. Зловмисники підбігли до автівки потерпілого, витягли його з неї та побили. Після цього вони забрали сумку з грошима та втекли.

Як з'ясували поліцейські двоє чоловіків 1966 та 1977 років народження знали про те, що киянин планує укласти фінансову угоду. Тож, у день виїзду чоловіка на оформлення купівлі квартири фігуранти справи чекали на його появу.

Після вчинення злочину чоловіки нібито намагалися спалити свою автівку.

Поліцейські встановили, де перебувають ймовірні злочинці, та відправили за ними бійців КОРДу.

Чоловіки переховувалися в Одесі. Там їх і затримали.

Поліцейські кажуть, що один з підозрюваних вже неодноразово мав судимості за скоєння майнових правопорушень.

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