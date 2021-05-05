Відібрали у чоловіка 5 мільйонів: киянин та одесит можуть отримати до 13 років – відео

Слідчі оголосили підозру у скоєнні грабежу двом чоловікам, які здійснили напад на киянина.
Слідчі столичної поліції повідомили про підозру двом чоловікам, які відібрали у киянина майже 5 мільйонів гривень. Наразі обидва зловмисники перебувають під вартою.
Дивіться також На Вінниччині чоловік витер руки українським прапором: за нього взялась поліція
Якщо суд визнає чоловіків винними, їм загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Заздалегідь знали про плани потерпілого
- Про злочин поліцейські дізналися від самого чоловіка, на якого напали на вулиці Євгена Харченка. Зловмисники підбігли до автівки потерпілого, витягли його з неї та побили. Після цього вони забрали сумку з грошима та втекли.
- Як з'ясували поліцейські двоє чоловіків 1966 та 1977 років народження знали про те, що киянин планує укласти фінансову угоду. Тож, у день виїзду чоловіка на оформлення купівлі квартири фігуранти справи чекали на його появу.
- Після вчинення злочину чоловіки нібито намагалися спалити свою автівку.
- Поліцейські встановили, де перебувають ймовірні злочинці, та відправили за ними бійців КОРДу.
- Чоловіки переховувалися в Одесі. Там їх і затримали.
Поліцейські кажуть, що один з підозрюваних вже неодноразово мав судимості за скоєння майнових правопорушень.
Дивіться відео пограбування чоловіка у Києві: