Поліція розшукала злочинця. Він сам дався чути в соцмережах: вибачився та запропонував відшкодувати збитки.
Передісторія Через гудок: у Києві водій позашляховика з битою побив іншого – відео 18+
Дії правоохорнців: деталі
- 26 травня слідчі повідомили про підозру 31-річному уродженцю Херсонщини.
- Наразі вони готують клопотання про обрання запобіжного заходу.
- Розслідування за статтею хуліганство триває.
- Чоловіка можуть ув'язнити на термін до 7 років.
Інцидент з побиттям: коротко
- 23 травня водій Volkswagen Touareg порушив правила дорожнього руху під час розвороту.
- Він не пропустив зустрічне авто.
- У відповідь водій Ford почав аварійно гальмувати та висловив своє роздратування сигналом.
- Після того водій Volkswagen почав переслідувати авто: підрізав та провокував на аварійні ситуації.
- Потім він зупинився та підійшов до водія Ford: виник конфлікт, тоді порушник дістав биту, сфотографував номери та кілька разів вдарив керманича легковика.
- Він отримав поранення голови.
- Агресивний водій втік з місця події до приїзду поліцейських.
- Правоохоронці спершу назвали одне ім'я порушника, а згодом – інший чоловік з'явився сам.
Як відбувся інцидент: відео