Чоловіку, який побив водія битою в Києві, оголосили про підозру

26 травня 2021 , 08:32
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Джерело:

Нацполіція

Інцидент трапився в суботу, 23 травня. Водій Volkswagen вийшов з легковика з битою та наніс кілька ударів по голові водію Ford. Його особистість встановили та оголосили про підозру.

Поліція розшукала злочинця. Він сам дався чути в соцмережах: вибачився та запропонував відшкодувати збитки.

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Дії правоохорнців: деталі

  • 26 травня слідчі повідомили про підозру 31-річному уродженцю Херсонщини.
  • Наразі вони готують клопотання про обрання запобіжного заходу.
  • Розслідування за статтею хуліганство триває.
  • Чоловіка можуть ув'язнити на термін до 7 років.

Інцидент з побиттям: коротко

  • 23 травня водій Volkswagen Touareg порушив правила дорожнього руху під час розвороту.
  • Він не пропустив зустрічне авто.
  • У відповідь водій Ford почав аварійно гальмувати та висловив своє роздратування сигналом.
  • Після того водій Volkswagen почав переслідувати авто: підрізав та провокував на аварійні ситуації.
  • Потім він зупинився та підійшов до водія Ford: виник конфлікт, тоді порушник дістав биту, сфотографував номери та кілька разів вдарив керманича легковика.
  • Він отримав поранення голови.
  • Агресивний водій втік з місця події до приїзду поліцейських.
  • Правоохоронці спершу назвали одне ім'я порушника, а згодом – інший чоловік з'явився сам.

Як відбувся інцидент: відео

 

 