Киянина, який штовхнув лікаря-велосипедиста Віктора Заболотного, посадили під домашній арешт

Слідчі поліції Києва інкримінують нетверезому пішоходу, який штовхнув 27-річного велосипедиста Віктора Заболотного у вантажівку на Кільцевій дорозі, порушення чинних на транспорті правил.
Якщо чоловіка визнають винним під час розгляду справи по суті, його можуть ув'язнити на 5 років. 16 червня служителі Феміди обрали йому запобіжний захід.
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На думку суддів, для чоловіка, який нібито штовхнув лікаря у вантажівку, достатньо домашнього арешту.
Йшов назустріч велосипедисту
- За даними слідства, чоловік 1974 року народження перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння узбіччям на Кільцевій дорозі.
- У якийсь час він вийшов на проїзну частину та штовхнув велосипедиста. Від цього Віктор Заболотний впав та ударився о вантажівку.
- Зловмисник намагався піти з місця інциденту, але його затримав свідок події.
Затриманого передали поліції. Той, доки слідчі документували обставини інциденту, заснув на газоні. Слідчі дії щодо відкритої з приводу загибелі велосипедиста кримінальної справи тривають.Загиблим внаслідок трагічної події виявився 27-річний лікар-травматолог Віктор Заболотний. Він працював у Київської лікарні №7 Києво-Святошинського району та на швидкій допомозі. У чоловіка залишилися батькі та дружина.