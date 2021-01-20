Чому доґхантера Святогора виправдали: як це пояснюють у суді
У Шевченківському районному суді Києва пояснили, чому виправдали доґхантера Олексія Святогора. Таке рішення аргументували тим, що сторона звинувачення не довела його причетність до інкримінованого злочину.
Як у суді пояснили виправдання Святогора
Святогора звинувачували у виготовленні відеопродукції, яка пропагує культ насильства і жорстокості. Про це повідомила пресслужба Шевченківського районного суду Києва.
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Під час судового розгляду на основі доказів суд встановив, що Святогор, беручи участь в радіоефірах і в студіях телеканалів – у всіх своїх публічних висловлюваннях пропагував фізичне знищення бездомних тварин,
– заявили у суді.
У суді уточнили, що такі висловлювання на радіоефірах і в студіях телеканалів не представляють ні об'єктивної, ні суб'єктивної сторони інкримінованих йому злочинів.
"Крім радіо- і телеефірів, будь-яких дій, пов'язаних з виготовленням відеопродукції згаданих передач, не здійснював. Він безпосередньо не фіксував відповідні аудіо- та відеозаписи, не монтував їх, не записував і не поширював їх", – пояснили у суді.
Водночас суд зазначив, що Святогора не звинувачували у межах даної кримінальної справи ані в убивстві тварин, ані в жорстокому поводженні з ними.
Що відомо про затримання Олексія Святогора:
- Доґхантера Святогора затримали 8 червня 2019 року, до того він був у розшуку.
- За інформацією зоозахисників, він є найбільш жорстоким вбивцею тварин, який позбавив життя понад 500 живих істот.
- Однак затримали його не за розправи, а через рекламу своїх вчинків і поширення матеріалів, які пропагують таку діяльність.
- Шевченківський суд 18 січня виправдав Святогора, заявивши, що в його діях немає складу кримінального злочину.
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