У Шевченківському районному суді Києва пояснили, чому виправдали доґхантера Олексія Святогора. Таке рішення аргументували тим, що сторона звинувачення не довела його причетність до інкримінованого злочину.

Як у суді пояснили виправдання Святогора

Святогора звинувачували у виготовленні відеопродукції, яка пропагує культ насильства і жорстокості. Про це повідомила пресслужба Шевченківського районного суду Києва.

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Під час судового розгляду на основі доказів суд встановив, що Святогор, беручи участь в радіоефірах і в студіях телеканалів – у всіх своїх публічних висловлюваннях пропагував фізичне знищення бездомних тварин,

– заявили у суді.

У суді уточнили, що такі висловлювання на радіоефірах і в студіях телеканалів не представляють ні об'єктивної, ні суб'єктивної сторони інкримінованих йому злочинів.

"Крім радіо- і телеефірів, будь-яких дій, пов'язаних з виготовленням відеопродукції згаданих передач, не здійснював. Він безпосередньо не фіксував відповідні аудіо- та відеозаписи, не монтував їх, не записував і не поширював їх", – пояснили у суді.

Водночас суд зазначив, що Святогора не звинувачували у межах даної кримінальної справи ані в убивстві тварин, ані в жорстокому поводженні з ними.

Що відомо про затримання Олексія Святогора: