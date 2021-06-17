Цікаво, що самиці дрімлюги, аби відволікти від свого гнізда з яйцями, можуть прикидатись пораненими. А ще у цих птахів доволі своєрідний спів.

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Нічні створіння

Дрімлюга (Caprimulgus europaeus) – звичайний гніздовий птах Чорнобильського заповідника. Перших птахів, які навесні повернулись з вирію, спостерігали наприкінці квітня-початку травня.

Вони активні вночі: харчуються комахами, яких ловлять у повітрі. Часто цих незвичних пернатих можна спостерігати на дорогах. У птахів, підсвічених фарами авто, на відстані добре видно "рубінове" око.

Живе не на деревах

Оселяється дрімлюга на відкритих ділянках – згарищах, перелогах, галявинах, узліссі. Гніздо, в якому завжди два яйця, розміщує на землі.

Птах має сірувато-буре забарвлення, що добре маскує його серед опалого листя, шматків кори чи хмизу.

Гніздо важко знайти

Знайти гніздо дрімлюги дуже важко. Зазвичай, птах злітає з кладки майже з-під ніг, коли людина підходить дуже близько.

Полюючи на комах, дрімлюга несподівано, наче привид, з’являється з темряви і також несподівано зникає.

Відлітають дрімлюги в серпні-вересні. Деякі птахи затримуються до початку жовтня.