Це представники оленевих, яких в зоні відчуження менше, ніж інших видів цієї родини. Найчастіше там можна побачити лосів та власне оленів.

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Люблять позувати

Так зазначають зоологи. Втім, вони постійно потрапляють на фотографії.

У фотопаски граціозні й тонконогі сарни потрапляють частенько. На камеру тварини або пасуться, або граються, або насторожено прислухаються до звуків навколо,

– пишуть у пресслужбі заповіднику.

Козулі дуже швидкі

Дослідник тварин розповіли, що на козуль в лісі полює навіть лисиця, не кажучи вже про вовка чи рись. І єдиний спосіб порятунку цих тварин від хижаків – втеча.

До речі, світлини з фотопасток надали в організації "Полісся – дика природа без кордонів". Вони встановлені на території Чорнобильського заповідника.