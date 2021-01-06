За останні дні поліція затримала 14 незаконних туристів, які вирішили відсвяткувати Новий рік у зоні відчуження – у Чорнобилі. Шукачі пригоди прибули туди із різних куточків України. Всіх їх оштрафували.

Туристи незаконно проникли на територію зони, минаючи контрольно-пропускні пункти. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

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Звідки туристи приїхали у Чорнобиль

Біля відселеного міста Прип’ять поліціянти виявили п’ятьох шукачів екстремального туризму. Ними виявились 23-річний та 36-річний жителі Вінниччини, 29-річний киянин, 20-річний мешканець Житомирської області та 20-річний одесит.

Схоже, що цей чоловік зібрався й ночувати у зоні відчуження / Фото Нацполіції

Крім того, дев’ятьох туристів-екстремалів з міста Києва правоохоронці виявили поблизу сіл Поліське, Мартиновичі та біля КПП "Чорнобиль-2". Найстаршому з них 32 роки, а наймолодшому – 20.

Що їм за це буде

Відносно всіх порушників поліціянти склали протоколи за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративні матеріали направлені до суду.